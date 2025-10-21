"مياه المفرق" تنفذ مشاريع حفر وإعادة تأهيل آبار ارتوازية

الوكيل الإخباري- نفذت إدارة مياه المفرق عددا من مشاريع حفر وإعادة تأهيل آبار ارتوازية، وتمديد خطوط مياه ناقلة، بهدف تحسين الوضع المائي في المحافظة.

وقال مدير التشغيل والصيانة في "مياه المفرق" المهندس عبدالله عليمات، إن الإدارة حفرت وأعادت تأهيل 3 آبار ارتوازية في منطقتي سما السرحان وجابر السرحان، لزيادة كميات المياه وتعزيز وصولها إلى المشتركين، لافتا إلى أن مشاغل سلطة المياه حفرت بئرا في منطقة جابر "الحدود"، وأخرى في منطقة سميا "بئر سميا 3".



وأشار، اليوم الثلاثاء، إلى أن شركة مياه اليرموك حفرت بئرا جديدة عوضا عن البئر القديمة في منطقة سما السرحان "بئر رقم 6"، مؤكدا أن تلك الآبار تسهم بتوفير نحو 200 متر مكعب من المياه في الساعة، لتغذية محطة مياه سميا وتعزيز الوضع المائي في قصبة المفرق وقضاء السرحان.



وأضاف عليمات أن "مياه اليرموك" مددت بعض الخطوط لتعزيز الوضع المائي في عدد من المناطق، منها ضاحية الملك عبدالله الثاني، ما أسهم في تحسين التزويد المائي للمشتركين.