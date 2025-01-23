الأمن يحذر الأردنيين

وقالت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر "فيسبوك" "تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض".
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