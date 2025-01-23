 
الخميس 2025-01-23 10:15 م
 

الأمن يحذر الأردنيين

الأمن العام
الأمن العام
الخميس، 23-01-2025 10:04 م

الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الدفاع المدني الأردنيين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

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وقالت مديرية الدفاع المدني في منشور عبر "فيسبوك" "تحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض".

 
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