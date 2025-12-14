الأمن يحذر الأردنيين

-
أخبار متعلقة
-
وزير الصناعة والتجارة يترأس اجتماعا في المواصفات والمقاييس لمتابعة ملف المدافئ غير الآمنة
-
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن نهاية 2025
-
الأمن العام: ضبط مركبة تحمّل 22 راكباً إضافياً
-
الأمن ينعى عبد القادر الشلول
-
فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
العثور على مبلغ 19 الف دينار القاه اردني بحاوية نفايات في عمان بالخطأ
-
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
-
برعاية الروابدة .. (مبادرة) ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية واللوزي: منصة وطنية لحوار مختلف القوى السياسية والحزبية والخبرات المتخصصة