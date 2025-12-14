116 عاماً من الحياة: كيف عاشت أكبر معمّرة بريطانية في العالم؟

الوكيل الإخباري- سجّلت البريطانية إثيل كاترهام، المولودة عام 1909 في هامبشاير، رقمًا قياسيًا كأكبر معمّرة في العالم بعمر 116 عامًا، وفق موسوعة غينيس، بعد وفاة البرازيلية إينا كانابارو عام 2025.

وأرجعت كاترهام سر طول عمرها إلى الراحة النفسية والسلام الداخلي، قائلة: «لا أجادل أحدًا، أستمع وأفعل ما أحب»، مؤكدة أن السعادة لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية.



وعاصرت كاترهام أحداثًا تاريخية كبرى، من حربين عالميتين إلى حكم ستة ملوك و27 رئيس وزراء بريطاني، ونجت من جائحة كورونا بعمر 111 عامًا. وتميزت حياتها بحب المغامرة والسفر، إذ عاشت في الهند وهونغ كونغ وجبل طارق قبل استقرارها في بريطانيا.



وتقيم حاليًا في دار رعاية بمقاطعة سري، مواصلة إلهام الآخرين بفلسفتها القائمة على السلام النفسي كأساس لطول العمر.