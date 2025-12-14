الأحد 2025-12-14 02:12 م

من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟

ه
تعبيرية
الأحد، 14-12-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-   تشهد السينما الهندية طفرة غير مسبوقة في أجور نجومها، مع توسّع المنصات الرقمية وضخامة الإنتاجات واتساع القاعدة الجماهيرية، ما جعل ممثلي بوليوود وتوليوود وكوليوود من بين الأعلى أجرًا عالميًا.

اضافة اعلان


وبحسب موقع miva، تصدّر ألو أرجون قائمة الأعلى أجرًا في 2025 بنحو 300 كرور روبية عن فيلم Pushpa 2، يليه راجينيكانث بـ280 كرور روبية. وجاء ثالاباثي فيجاي وعامر خان بأجور بلغت 275 كرور روبية لكل منهما، بينما حصل شاروخان على نحو 250 كرور روبية بعد عودته القوية لشباك التذاكر. وحلّ برابهاس بأجر يقارب 200 كرور روبية.


وتضم القائمة أيضًا أسماء مثل سلمان خان، كمال حسن، أكشاي كومار وأجيث كومار، بأجور تتراوح بين 145 و150 كرور روبية. وعلى مستوى بوليوود، واصل عامر خان وشاروخان وسلمان خان الصدارة، ما يعكس القوة الاقتصادية المتنامية للسينما الهندية في 2025.

 

لبنان 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سيارات الإسعاف في أحد شوارع سيدني بعد حادثة إطلاق نار وقعت في شاطئ بونداي

عربي ودولي وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي

نه

تكنولوجيا أبل تعيد ضبط شفافية Liquid Glass في iOS 26.2

4

تكنولوجيا تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله

سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

أخبار الشركات سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقد شراكة مع ‘بوبليسيس جروب’ و’دنتسو’ لتعزيز تميّزها الإعلامي

وزارة الطاقة

أخبار محلية اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

موقع الحادثة

عربي ودولي 10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

نه

فن ومشاهير نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل



 






الأكثر مشاهدة