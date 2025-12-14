من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟

وبحسب موقع miva، تصدّر ألو أرجون قائمة الأعلى أجرًا في 2025 بنحو 300 كرور روبية عن فيلم Pushpa 2، يليه راجينيكانث بـ280 كرور روبية. وجاء ثالاباثي فيجاي وعامر خان بأجور بلغت 275 كرور روبية لكل منهما، بينما حصل شاروخان على نحو 250 كرور روبية بعد عودته القوية لشباك التذاكر. وحلّ برابهاس بأجر يقارب 200 كرور روبية.
وتضم القائمة أيضًا أسماء مثل سلمان خان، كمال حسن، أكشاي كومار وأجيث كومار، بأجور تتراوح بين 145 و150 كرور روبية. وعلى مستوى بوليوود، واصل عامر خان وشاروخان وسلمان خان الصدارة، ما يعكس القوة الاقتصادية المتنامية للسينما الهندية في 2025.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل
-
ابنة المغنية التركية "غوللو" وراء قتل والدتها
-
العوضي يوضح موقفه من عودة العلاقة مع ياسمين عبد العزيز
-
ياسمين عبد العزيز: تعلمت الدرس.. ولا وجود للحب إلا في الروايات
-
الحكومة المصرية تتدخل لعلاج عبلة كامل.. ما القصة؟
-
إيرادات قوية لفيلم "الست" المصري في يوميه الأول والثاني
-
محمد سامي خارج سباق رمضان 2026.. ما مصير "8 طلقات"؟
-
حقيبة عمرو دياب تشعل السوشال ميديا.. ما قصتها وكم يبلغ ثمنها؟فيديو