حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة بعد سحب مدافئ "الشموسة"

الوكيل الإخباري- شكر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، نشامى الأمن العام على سرعة استجابتهم واتخاذهم إجراءات فورية وسريعة، من خلال سحب والتحفظ على أعداد كبيرة من المدافئ من الأسواق، ودعوة المواطنين إلى التوقف عن استعمالها، والتي تسببت في حالات وفيات خلال اليومين الماضيين، إلى حين الانتهاء من معرفة نتائج التحقيقات. اضافة اعلان





وقال الدكتور عبيدات إن سلامة المواطنين وأسرهم تأتي على رأس أولوياتها، داعيًا الجميع إلى أخذ تحذيرات الأمن العام المتعلقة بالمدفأة المتعارف عليها باسم «الشموسة» وبكافة أنواعها، وجميع أنواع المدافئ الأخرى، على محمل الجد، وإجراء صيانة دورية لها.



وشدد د. عبيدات على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلامة والتعاون الكامل مع الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تقوم حاليًا بفحص عينات من كافة أنواع هذه المدافئ، وأن فرقًا مشتركة باشرت بإيقاف بيعها في المحلات التجارية والمصانع التي تقوم بتصنيعها لحين صدور النتائج المخبرية النهائية.



وأشار إلى أن دخول هذه المدافئ إلى الأسواق يشكل خطرًا على سلامة المواطنين، مطالبًا الجهات المختصة بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تداولها والعمل على منع تكرار مثل هذه المخاطر مستقبلًا.



وأكد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق من خلال جولات ميدانية مكثفة لضمان مطابقة جميع المدافئ للمواصفات الفنية ومعايير السلامة لحماية المستهلكين.



كما دعا المواطنين إلى الانتباه عند استخدام هذه المدافئ وتوخي الحذر في جميع الأوقات، مطالبًا الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المستهلكين ومنع أي مخاطر مستقبلية.

