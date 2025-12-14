الحكومة : نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق" ليست سرا وستنشر الاثنين

وقال القضاة خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، إن تقرير الجمعية العلمية الملكية سيكتمل غداً على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إطلاع الرأي العام على جميع نتائج التحقيقات المرتبطة بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً.
وأوضح أنه سيتم تحويل ملف حوادث المدافئ إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيق بالكامل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الحكومة لن تتغاضى أبداً عن نتائج التحقيق المتعلق بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً نتيجة استخدام مدافئ، وأدت إلى تسجيل وفيات.
-
أخبار متعلقة
-
أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله
-
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي
-
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد
-
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
-
مديرة المواصفات والمقاييس: المدافئ المتداولة محلية الصنع ولم تسجل عليها حوادث سابقة
-
وزير المياه يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
-
الدفاع المدني: التحقيقات تكشف تشابه وسيلتي التدفئة في حادثي الزرقاء ومأدبا
-
قرارات حكومية عاجلة بخصوص حوادث الشموسة