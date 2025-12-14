الحكومة : نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق" ليست سرا وستنشر الاثنين

11:44 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757182 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن تقرير الجمعية العلمية الملكية المتعلق بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخرا لن يكون سرياً، وسيتم نشر نتائج التحقيق أمام المواطنين بشفافية كاملة فور صدوره، والمتوقع يوم غد الاثنين. اضافة اعلان





وقال القضاة خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الأحد، إن تقرير الجمعية العلمية الملكية سيكتمل غداً على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على إطلاع الرأي العام على جميع نتائج التحقيقات المرتبطة بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً.



وأوضح أنه سيتم تحويل ملف حوادث المدافئ إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيق بالكامل.



وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الحكومة لن تتغاضى أبداً عن نتائج التحقيق المتعلق بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً نتيجة استخدام مدافئ، وأدت إلى تسجيل وفيات.

تم نسخ الرابط





