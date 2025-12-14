استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل محمد إياد محمد عباهرة (16 عاما) في السيلة الحارثية، ما أدى إلى استشهاده، ثم احتجزت جثمانه.
