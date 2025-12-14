استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين

الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

