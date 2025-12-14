الأحد 2025-12-14 02:12 م

العوضي يوضح موقفه من عودة العلاقة مع ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
الأحد، 14-12-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري-   تصدر اسما الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أعادت الجدل حول علاقتهما، عقب ظهور ياسمين عبد العزيز في برنامج «معكم منى الشاذلي».

وأعاد الإعلامي عمرو الليثي نشر فيديو سابق للعوضي تحدث فيه عن موقفه من العودة إلى ياسمين عبد العزيز، مؤكداً احترامه الكبير لها واستمرار الود بينهما دون خلافات، مشيراً إلى أن فكرة العودة ليست مستبعدة وترتبط بالنصيب، كما رحّب بالتعاون الفني معها مستقبلاً.


في المقابل، كشفت ياسمين عبد العزيز عن ندمها على مشاركتها في مسلسل «ضرب نار» (رمضان 2023)، معتبرة أن التجربة لم ترقَ لتوقعاتها، وأكدت أنها تعيش حالياً حالة من الاستقرار والحرية بعد تجاوز أزمات صعبة، ما انعكس إيجاباً على مسيرتها الفنية.

 

 لبنان 24

 
 


