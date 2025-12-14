الأحد 2025-12-14 02:10 م

الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد

وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له
وزارة الأوقاف
الوكيل الإخباري-    عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، اختبار الورقة الأولى من الامتحان السنوي المقرر في دورته (الثالثة) للعام 2025 بمنهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات في إقليم الوسط.

وقال أمين عام الوزارة الدكتور اسماعيل الخطبا، إنه وبتوجيه مباشر من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، تنظم الوزارة هذا الامتحان للسنة الثالثة على التوالي بهدف رفع مستوى وكفاءة الأئمة والواعظات وتمكينهم علميا من أداء رسالتهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث يشمل الامتحان في ورقته الأولى برنامج الحفظ من القرآن الكريم ومادة التفسير والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية العطرة.

 
 


