الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد

وقال أمين عام الوزارة الدكتور اسماعيل الخطبا، إنه وبتوجيه مباشر من وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، تنظم الوزارة هذا الامتحان للسنة الثالثة على التوالي بهدف رفع مستوى وكفاءة الأئمة والواعظات وتمكينهم علميا من أداء رسالتهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث يشمل الامتحان في ورقته الأولى برنامج الحفظ من القرآن الكريم ومادة التفسير والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية العطرة.
