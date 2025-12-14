الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، اختبار الورقة الأولى من الامتحان السنوي المقرر في دورته (الثالثة) للعام 2025 بمنهاج الوعظ والإرشاد للائمة والوعاظ والواعظات في إقليم الوسط.

