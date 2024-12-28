الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي (صور)

الوكيل الإخباري- شيعت الشرطة المجتمعية التابعة لمديرية الامن العام يوم أمس جثمان الوكيل حسن سامح حسن عبيدات ، وجثمان الوكيل مازن برجس القيسي الذين انتقلوا الى رحمة الله تعالى خلال الايام الماضية



ونعى مقربون الوكيل حسن سامح عبيدات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل قائلين انه انتقل الى رحمة الله بعد معاناة مع المرض دامت لسنوات .



كما نعى مقربون الوكيل مازن القيسي قائلين انه انتقل الى رحمة الله اثر نوبة قلبية حادة .



تشييع جثمان الوكيل حسن سامح حسن عبيدات:

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تشييع جثمان الوكيل مازن برجس القيسي :



