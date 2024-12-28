 
السبت 2024-12-28 01:55 م
 

الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي (صور)

الوكيل مازن برجس القيسي ، الوكيل حسن سامح حسن عبيدات
الوكيل مازن برجس القيسي ، الوكيل حسن سامح حسن عبيدات
السبت، 28-12-2024 10:45 ص

الوكيل الإخباري- شيعت الشرطة المجتمعية التابعة لمديرية الامن العام يوم أمس جثمان الوكيل حسن سامح حسن عبيدات ، وجثمان الوكيل مازن برجس القيسي الذين انتقلوا الى رحمة الله تعالى خلال الايام الماضية

ونعى مقربون الوكيل حسن سامح عبيدات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل قائلين انه انتقل الى رحمة الله  بعد معاناة مع المرض دامت لسنوات .

كما نعى مقربون الوكيل مازن القيسي قائلين انه انتقل الى رحمة الله اثر نوبة قلبية حادة  .

تشييع جثمان الوكيل حسن سامح حسن عبيدات:

اضافة اعلان

Image1_12202428102912969954961.jpg

تشييع جثمان الوكيل مازن برجس القيسي :

Image1_12202428102944499391000.jpg


Image1_12202428102957183226590.jpg



 

  

 

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من افتتاح البازار

أخبار محلية افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى "همم" في مدينة الحسن للشباب

تعبيرية

فيديو منوع سعودي يشارك معادلة بسيطة لحساب استهلاك الأجهزة الكهربائية قبل الشراء

المفرق

أخبار محلية زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أرشيفية

عربي ودولي وفد أمني بحريني يصل دمشق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب

ارشيفية

أخبار محلية الأرصاد :هطولات مطرية غزيرة تركزت في محافظة إربد

لقطة من الفيديو

فيديو منوع طريقة إضافة التوقيع في برنامج الوورد

قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة

فلسطين 3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت



 




الأكثر مشاهدة