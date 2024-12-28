الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي (صور)

ونعى مقربون الوكيل حسن سامح عبيدات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل قائلين انه انتقل الى رحمة الله بعد معاناة مع المرض دامت لسنوات .
كما نعى مقربون الوكيل مازن القيسي قائلين انه انتقل الى رحمة الله اثر نوبة قلبية حادة .
تشييع جثمان الوكيل حسن سامح حسن عبيدات:
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