الأمن ينعى ركان العقرباوي

الوكيل الإخباري- مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة شرق عمان العميد فراس الرهايفة، وبحضور مدير مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية العميد محمود الشياب، في تشييع جثمان الوكيل ركان وليد عوده العقرباوي من مرتب مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية، إلى المقبرة الاسلامية في سحاب.

‏

‏ونقل العميد الرهايفة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

