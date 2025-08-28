الأمن ينعى ركان العقرباوي

ونقل العميد الرهايفة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما وشارك بتشييع جثمان الفقيد عدد من ضباط وضباط صف وأفراد المديرية من مختلف التشكيلات.
