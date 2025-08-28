الزعبي: مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات

07:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744023 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قامت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، اليوم، بجولة تفقدية شملت مركزي الخدمات الحكومية الشاملة في الطفيلة والكرك، حيث اطلعت على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمعَت إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول تطوير الخدمة. اضافة اعلان





وأكدت الزعبي أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تحسين جودة الخدمات، وما شددت عليه الحكومة في أهمية أن تنعكس خطط الوزارات وبرامجها على رضا المواطن.



وقالت الزعبي إن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تُجسّد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد، مؤكدة أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاقها الجغرافي بما يضمن شمولية الوصول ويعزز العدالة الرقمية، انسجامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري.



وبيّنت أن الوزارة ماضية في دعم هذه المراكز عبر أدوات التحول الرقمي والربط البيني بين المؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات، مشددة على أن رضا المواطن هو المعيار الأهم لقياس كفاءة الأداء الحكومي.



وتجولت الزعبي في مرافق المركزين واطلعت على مختلف النوافذ الخدمية، حيث تبادلت الحديث مع المراجعين حول تجربتهم، كما التقت الموظفين مثمنة جهودهم في خدمة المواطنين بكفاءة عالية.



وأشارت إلى أن مثل هذه الجولات تتيح التعرف المباشر على التحديات والعمل على معالجتها بما يضمن العدالة وسهولة الوصول إلى الخدمات في مختلف المحافظات.