الثلاثاء 2025-08-26 10:34 م
 

توضيح من الأمن العام حول جريمة أبو نصير

الثلاثاء، 26-08-2025 09:41 م
الوكيل الإخباري-   نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما تردد عن وفاة السيدة في حادثة إطلاق النار في منطقة أبو نصير، حيث إنها ما زالت قيد العلاج وحالتها الآن متوسطة.اضافة اعلان


وكان الناطق الإعلامي قد ذكر أن بلاغًا ورد مساء اليوم، يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شخص وزوجته وابنه أثناء وجودهم في منطقة أبو نصير شمال العاصمة، مما أدى إلى وفاة الأب وابنه وإصابة الزوجة.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى فور تلقي البلاغ تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه ذو صلة قرابة بالمجني عليهم، وقد قام بتسليم نفسه، وضبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية.
 
 
