زراعة بني كنانة تنفذ جلسة حول مدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا

الوكيل الإخباري- نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء بني كنانة اليوم الخميس، الجلسة الثامنة الخاصة بمدرسة الزراعة الذكية لنبات الأزولا، وذلك ضمن خطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة/ مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي.

وخلال اللقاء الذي عقد في جمعية اللوزيات التعاونية بمشاركة مجموعة من المزارعين وأعضاء من المجتمع المحلي، تحدثت المهندسة سامية العبابنة عن كيفية المحافظة على الأنظمة البيئة المختلفة، وعن أهمية تقبل الحيوانات للمحاصيل المزروعة ضمن المدرسة والتي تشتمل على نبات الأزولا وعدس الماء وخس الماء، وذلك بحسب تجارب المزارعين الشخصية.



كما تحدثت العبابنة عن كيفية تحليل عمليات النظام البيئي وعن طرق المكافحة المتكاملة للآفات وبخاصة الحفارات بأنواعها، إضافة إلى توزيع خس الماء على المشاركين، للبدء بعمل مشاهدات منزلية بغرض إكثارها والاستفادة منها بتغذية الطيور والأغنام والأبقار.



يشار إلى أن هذه الجلسات، تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم لمواجهة تغير المناخ من خلال استخدام أساليب الزراعة الذكية.