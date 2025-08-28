مديرية أوقاف الرمثا تحتفل بتخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

07:32 م

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الخميس، بتخريج أوائل الطلاب المشاركين في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، في قاعة إعمار الرمثا.





وأشار مساعد متصرف لواء الرمثا الدكتور محمد بني عطا في كلمته خلال رعايته الحفل، بحضور النائب آمال الشقران، وجمع من الطلبة وذويهم، إلى أهمية المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في تعزيز منظومة القيم الأخلاقية، مؤكدًا أن هذه المراكز تُسهم في بناء شخصية متوازنة لدى الطلبة، وتغرس فيهم المبادئ السامية التي تحصّنهم من الانحراف، وتُعزز لديهم الانتماء الوطني والروحي.



بدوره، أكد مدير الأوقاف لواء الرمثا عمر الحموري، مكانة القرآن الكريم في حياة الأمة، مشيدًا بالدور الريادي للوزارة في رعاية الحفظة، وتعليم كتاب الله وتجويده، بما يسهم في بناء جيل قرآني واعٍ وملتزم بقيمه ومبادئه.



وأضاف، أن المراكز الصيفية حملت شعارًا وطنيًا وإنسانيًا لهذا العام تحت عنوان: " يدًا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد"، في رسالة تربوية تهدف إلى تحصين الشباب من آفة المخدرات عبر غرس القيم الإيمانية والروحية في نفوسهم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وهادفة.



وبين الحموري، أن المراكز الصيفية شهدت مشاركة واسعة بلغت نحو 2950 طالبًا وطالبة، موزعين على 70 مركزًا في مختلف مناطق اللواء، ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في ترسيخ القيم القرآنية وتعزيز الوعي الديني لدى الأطفال.



وفي ختام الحفل، كرّم راعي الحفل بني عطا، أوائل الطلبة وعددهم 140 طالبًا وطالبة، ومشرفي ومشرفات المراكز الصيفية وعددهم 70، وتوزيع الهدايا عليهم وسط أجواء من الفرح والاعتزاز، كما تم تكريم لجنة الإشراف على المراكز الصيفية لهذا العام.

