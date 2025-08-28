انخفاض معظم أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

الوكيل الإخباري- تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض معظمها عند الإغلاق، مع تقييم المستثمرين لتقرير نتائج الأعمال الفصلية لشركة التكنولوجيا العملاقة "إنفيديا"، والذي فاق التوقعات.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.09 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستوى 553.67 نقطة في نهاية التعاملات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 6.29 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 24039.92 نقطة.



وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 38.68 نقطة أو بنسبة 0.42 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9216.82 نقطة.

في حين صعد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 18.67 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7762.60 نقطة.