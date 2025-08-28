انخفاض معظم أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.09 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى مستوى 553.67 نقطة في نهاية التعاملات، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 6.29 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 24039.92 نقطة.
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 38.68 نقطة
