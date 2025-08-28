71 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وأشار التقرير الإحصائي اليومي للوزارة إلى أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 62966 شهيدا و159266 إصابة.
