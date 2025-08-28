71 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 71 شهيدا و339 إصابة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي للوزارة إلى أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 62966 شهيدا و159266 إصابة.