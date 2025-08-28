الخميس 2025-08-28 08:20 م
 

افتتاح المركز التقني في قادسية الطفيلة

ر
جانب من الافتتاح
 
الخميس، 28-08-2025 07:59 م

الوكيل الإخباري- افتتحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، اليوم الخميس، المركز التقني في بلدة القادسية – لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة، بحضور فعاليات رسمية وأهلية.

اضافة اعلان


وقال بيان للوزارة، إن المركز ثمرة لمبادرة محلية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممثلة بشركة وصل للتوعية والتثقيف وجمعية أصول العطاء، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية، وتمكين الشباب من المهارات التكنولوجية التي تطور قدراتهم التعليمية والمهنية، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال.


وأكدت الزعبي، أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته الرقمية هو الاستثمار الأجدى.


وأوضحت، أن المركز درب 100 شاب وشابة من أبناء المنطقة على المهارات الرقمية، الذين نقلوا هذه المعرفة إلى غيرهم، بما وسع دائرة الاستفادة ورسخ الوعي بأهمية التكنولوجيا.


وأكدت، أن الوزارة ماضية في دعم مثل هذه المبادرات، بما يعزز الشمول الرقمي في محافظات المملكة، ويضمن وصول ثمار التحول الرقمي إلى جميع المواطنين على حد سواء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

أخبار محلية افتتاح المركز التقني في قادسية الطفيلة

ا

أسواق ومال روسيا: تراجع الاحتياطي الدولي إلى 682.8 مليار دولار

الزعبي: مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات

أخبار محلية الزعبي: مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات

مديرية أوقاف الرمثا تحتفل بتخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

أخبار محلية مديرية أوقاف الرمثا تحتفل بتخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم

ا

أخبار محلية مناظرة عن التنمّر الإلكتروني في إربد

الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

أخبار محلية الصفدي يبحث مع السيناتور فان هولن وميركلي تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية

ل

أخبار محلية ورشة حول صياغة الإطار العام للبرنامج التدريبي لمستوى مختص في التمريض

الخلايلة يعلن قرب تسليم وحدات سكنية جديدة للأسر الفقيرة .. تفاصيل

أخبار محلية الخلايلة يعلن قرب تسليم وحدات سكنية جديدة للأسر الفقيرة .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة