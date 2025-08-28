افتتاح المركز التقني في قادسية الطفيلة

وقال بيان للوزارة، إن المركز ثمرة لمبادرة محلية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممثلة بشركة وصل للتوعية والتثقيف وجمعية أصول العطاء، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية، وتمكين الشباب من المهارات التكنولوجية التي تطور قدراتهم التعليمية والمهنية، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال.
وأكدت الزعبي، أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته الرقمية هو الاستثمار الأجدى.
وأوضحت، أن المركز درب 100 شاب وشابة من أبناء المنطقة على المهارات الرقمية، الذين نقلوا هذه المعرفة إلى غيرهم، بما وسع دائرة الاستفادة ورسخ الوعي بأهمية التكنولوجيا.
وأكدت، أن الوزارة ماضية في دعم مثل هذه المبادرات، بما يعزز الشمول الرقمي في محافظات المملكة، ويضمن وصول ثمار التحول الرقمي إلى جميع المواطنين على حد سواء.
