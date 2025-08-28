توضيح حول الأزمات المرورية في عمّان

وبيّن الروابدة أن العاصمة يتركز فيها حوالي 45% من سكان المملكة، إضافة لعدد المركبات الكبير على شوارعها.
وأضاف قائلا إن أحد الأسباب الرئيسة للأزمات المرورية هو السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين؛ كتغيير المسرب وعدم إعطاء الأولوية وتغيير المسرب عند مداخل الجسور والوقوف والاصطفاف عند جانبي الطريق.
وعن الحلول، أوضح الروابدة ضرورة توفير بدائل لمستخدمي المركبات الخاصة، مضيفا أن ضعف شبكة النقل العام يواجه بمشاريع تدريجية لحلها كمشروع الباص السريع ومشروع نقل الركاب من الأحياء إلى مراكز النقل.
وبيّن أن التوسع في وضع إشارات مرور داخل الدواوير يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية لتأمين دخول وخروج آمن للمركبات.
