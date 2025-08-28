روسيا: تراجع الاحتياطي الدولي إلى 682.8 مليار دولار

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"إن التغير المسجَّل في الاحتياطيات الدولية يعود بالدرجة الأولى إلى إعادة تقييم أسعار الصرف وتقلص قيمة بعض الأصول، مستوى الاحتياطيات الحالي ما يزال عند مستويات مرتفعة تسمح بضمان استقرار الاقتصاد الكلي والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية".
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض الجنيه السوداني بقوة
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس
-
النفط يتراجع عالميا
-
مصر تسجل أعلى إيراد دولاري في تاريخها
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
مصر تعلن عن اكتشاف نفطي فريد في الصحراء الغربية
-
تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين
-
الولايات المتحدة تمدد رخصة استيراد الماس الروسي