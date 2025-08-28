روسيا: تراجع الاحتياطي الدولي إلى 682.8 مليار دولار

الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، عن تراجع احتياطيات روسيا الدولية بمقدار 3.7 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتبلغ 682.8 مليار دولار، مبينًا أنّ التراجع في النقد الأجنبي والذهب يأتي في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتراجع بعض الأصول المقومة بالعملات الأجنبية.

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي :"إن التغير المسجَّل في الاحتياطيات الدولية يعود بالدرجة الأولى إلى إعادة تقييم أسعار الصرف وتقلص قيمة بعض الأصول، مستوى الاحتياطيات الحالي ما يزال عند مستويات مرتفعة تسمح بضمان استقرار الاقتصاد الكلي والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية".