شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل النائب السابق أبو سويلم ونجله

الأربعاء 2025-08-27 12:10 ص
 

الثلاثاء، 26-08-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري-   كشف الدكتور غالب أبو عرابي الكايد العدوان، المحامي الشرعي وأحد المقربين من النائب السابق موسى عمير أبو سويلم، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت حادثة مقتله ونجله أيمن مساء الثلاثاء في منطقة أبو نصير شمال العاصمة.اضافة اعلان


وقال المحامي غالب أبو عرابي على صفحته على فيسبوك : أنعى أنا المحامي الشرعي د. غالب أبو عرابي الكايد العدوان، ننعى باسمي واسم قبيلة العدوان عامة، والبلقاء كافة، الشيخ العالم ابن العم الغانم وزميل الدراسة وصديق العمر الدكتور المغدور موسى عمير أبو سويلم، الذي قُتل أمامي هو وابنه الأستاذ أيمن بدم بارد غدراً ودون إنذار أو أي إشكال، ونحسبهم من الشهداء.

حيث كنا في زيارة لهما في سبيل الله تعالى، وكنا في مجلس علم شرعي في ديوانه العامر بذكر الله عز وجل،  وعند خروجنا أصرّ علينا إلا أن يوصّلنا أنا وأبنائي وصديقنا شيخ المسجد إلى السيارة، هو وابنه الأستاذ أيمن وحفيده الصغير.

وبعد العناق والوداع الحار بيننا، وبعد تحرك سيارتنا أمتار معدودة، سمعنا إطلاق نار من خلفنا، وإذا به رجل من أحد جيرانه وأقاربه.

فقمنا بالاتصال بالإسعاف فوراً، وبقينا إلى أن تم أخذ شهادتنا الشرعية.

نسأل الله أن يرحمهما، ونحسبهما شهداء: أولاً: لأنهما قُتلا ظلماً وغدراً.

وثانياً: لأنه كان هو وابنه – رحمهما الله – ونحن معهم في مجلس علم شرعي.

ثم إنهما كانا قد أكرما ضيوفهما – رحمهما الله عز وجل – وغفر لهما وأدخلهما الجنة بغير حساب.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.


