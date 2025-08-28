ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 63 ألفا

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 159,266، منذ بدء العدوان، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدا، و339 مصابا خلال الساعات الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,121 شهيدا، و47,225 مصابا.
وأوضحت أنّ حصيلة من وصلوا إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة 22 شهيدا، والإصابات 203، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,180، والإصابات إلى 16,046.
وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة، 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 وفاة، من ضمنها 121 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
71 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم 6 مدارس في الخليل ويحتجز معلمين
-
5 شهداء من منتظري المساعدات جنوبي القطاع
-
غارات وقصف إسرائيلي شمال وشرقي مدينة غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل
-
مستشار ماكرون: نحاول منع إسرائيل من دخول مدينة غزة
-
الأونروا: الناس في قطاع غزة جائعون ومنهكون
-
مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى