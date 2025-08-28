ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 63 ألفا

06:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,966، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023.





وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 159,266، منذ بدء العدوان، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 71 شهيدا، و339 مصابا خلال الساعات الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,121 شهيدا، و47,225 مصابا.



وأوضحت أنّ حصيلة من وصلوا إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة 22 شهيدا، والإصابات 203، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,180، والإصابات إلى 16,046.



وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة، 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 وفاة، من ضمنها 121 طفلا.



