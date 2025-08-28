مناظرة عن التنمّر الإلكتروني في إربد

وقالت منسقة هيئة شباب كلنا الأردن بإربد عبير حتاملة، إن هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة للتوعية بمخاطر التنمر الإلكتروني على الأفراد والمجتمعات، وتسليط الضوء على أهمية سن تشريعات وقوانين رادعة لحماية الفضاء الرقمي وضمان استخدامه بشكل آمن وإيجابي من قبل الجميع وبخاصة فئة الشباب.
وبينت، أن المناظرة نظمت بمشاركة شباب وشابات من مختلف الفئات العمرية، حيث عرض الفريقان وجهات نظر متباينة، مدعمة بالحجج والبراهين، وسط تفاعل لافت من الجمهور الحضور.
