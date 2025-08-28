الخميس 2025-08-28 03:16 م
 

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم 6 مدارس في الخليل ويحتجز معلمين

مركبة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية
مركبة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية
 
الخميس، 28-08-2025 01:59 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 6 مدارس في مدينة الخليل، واحتجزت عددا من المعلمين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


وقالت (وفا)، إنّ الاحتلال اقتحم المدارس الستة في حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشها، واستولى على صور وكتب مدرسية، إضافة إلى احتجاز المعلمين خلال عملية الاقتحام والمداهمة.
 
 
