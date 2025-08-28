الاحتلال الإسرائيلي يقتحم 6 مدارس في الخليل ويحتجز معلمين

01:59 م

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 6 مدارس في مدينة الخليل، واحتجزت عددا من المعلمين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





وقالت (وفا)، إنّ الاحتلال اقتحم المدارس الستة في حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشها، واستولى على صور وكتب مدرسية، إضافة إلى احتجاز المعلمين خلال عملية الاقتحام والمداهمة.