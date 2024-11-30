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الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ16

الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي
الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي
السبت، 30-11-2024 04:49 م

الوكيل الإخباري-   رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حفل اختتام أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ16، الذي ينظمه سنويا مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة، وبشراكة استراتيجية مع منصة زين للإبداع.

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وانطلقت فعاليات الأسبوع بزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى حرم الجامعة، حيث شكلت الزيارة بداية ملهمة أبرزت أهمية دعم ثقافة الابتكار وتمكين الشباب للريادة في تحقيق التنمية المستدامة.


وأكدت سمو الأميرة سمية في كلمتها، أهمية دور الأسبوع العالمي لريادة الأعمال كمنصة لتبادل الأفكار ومعالجة التحديات في سوق العمل.

 

 
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