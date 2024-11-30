الأميرة سمية بنت الحسن ترعى اختتام أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ16

وانطلقت فعاليات الأسبوع بزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى حرم الجامعة، حيث شكلت الزيارة بداية ملهمة أبرزت أهمية دعم ثقافة الابتكار وتمكين الشباب للريادة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت سمو الأميرة سمية في كلمتها، أهمية دور الأسبوع العالمي لريادة الأعمال كمنصة لتبادل الأفكار ومعالجة التحديات في سوق العمل.
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