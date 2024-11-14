الأمير طلال يكرّم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعامين 2023 و2024

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، كرّم سمو الأمير طلال بن محمد، الباحثين الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعامين 2023 و2024، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

اضافة اعلان



وخلال الحفل الذي حضره عدد من أصحاب السمو الأمراء ووزراء، ألقت سمو الأميرة غيداء طلال كلمتها، وقالت: "لقد قمنا بتأسيس جائزة الحسين لأبحاث السّرطان من أجل هدف محدّد: وهو إطلاق مبادرات علميّة عربيّة تكون هي القاعدة الأساسيّة لتقدّمنا، وعدم الاكتفاء بالأبحاث الغربيّة. واللّيلة، نحتفل بالعلماء والباحثين العرب الذين تميّزوا في أبحاث السّرطان، ونكرّمهم كرموز للمثابرة والإبداع والابتكار".



وشمل التكريم ثلاثة عشر من العلماء الباحثين العرب المقيمين في مختلف أنحاء العالم، من أصل 472 باحثا تقدّموا للجائزة، من أكثر من 20 دولة، تقديرا لإسهاماتهم المؤثّرة في أبحاث السرطان.

ومنُحت الجائزة لنخبة من العقول اللّامعة في مجال الأبحاث، ففي عام 2024، حاز على جائزة إنجاز العُمر - المسار الدولي، الأستاذ الدكتور محمد مهتي، من مستشفى سانت أنطوان في فرنسا، والمسار الإقليمي، الأستاذة الدكتورة رندة حمادة، من جامعة الخليج العربي في البحرين.



ومُنحت جائزة الباحث الناشئ - المسار الدولي، للدكتور بيشوي فلتس، من كلّية طب وايل كورنيل في الولايات المتحدة الأميركية، أما المسار الإقليمي، للدكتور محمد أبو فرج، من مستشفى الجامعة الأردنية في الأردن.

وفاز بمنحة الباحث الواعد الدكتورة علا ثابت، من مستشفى سرطان الأطفال 57357 في مصر، والدكتورة عذاري الزعابي، من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان.



أمّا عام 2023، فقد حاز على جائزة إنجاز العُمر - المسار الدولي، الأستاذ الدكتور طوني شويري، من معهد "دانا فاربر" للسرطان في الولايات المتحدة الأميركية، أما المسار الإقليمي، الأستاذ الدكتور علي شمس الدين، من معهد نايف باسيل للسرطان في الجامعة الأمريكية في بيروت.



ومنحت جائزة الباحث الناشئ - المسار الدولي، للأستاذ الدكتور حاتم عبد العظيم، من معهد مونتيري للتكنولوجيا في المكسيك، أما المسار الإقليمي، للدكتور يعقوب يوسف، من مركز الحسين للسرطان في الأردن.