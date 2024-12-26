الأوقاف تدعو المواطنين لاداء صلاة الاستسقاء

وقالت الوزارة في بيان صحفي الخميس، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عمّم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء،بعد صلاة الجمعة.
وحث الخلايلة على الإكثار من الأعمال الصالحة، مثل الاستغفار، والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم إلى أصحابها، وصلة الأرحام، تعزيزًا للقيم النبيلة.
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