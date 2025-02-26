الأوقاف تعلن توزيع مساعدات ومواد تموينية وسداد ذمم مالية عن غارمات في رمضان

الوكيل الإخباري-استكملت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة تتناسب وروحانيات الشهر الفضيل تتضمن تكثيف دروس الوعظ والإرشاد، وعقد المجالس العلمية الهاشمية، وتنظيم مسابقات حفظ القرآن، إلى جانب سداد ذمم مالية مستحقة على غارمات، وتوزيع مساعدات ومواد تموينية على الأسر الفقيرة، فضلاً عن استكمال جاهزية المسجد الأقصى المبارك لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل.



وأشار الخلايلة إلى عقد المجالس العلمية الهاشمية تحت الرعاية الملكية السامية، بواقع مجلس واحد أسبوعيا بعد صلاة الجمعة بمشاركة نخبة من العلماء من داخل وخارج المملكة، ستتناول هذا العام، الاحاديث النبوية الشريفة : "إنما الاعمال بالنيات" و "الحلال بيّن والحرام بيّن" و "ان الله طيب لا يقبل الا طيبا" و "من حُسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، إلى جانب عقد مجالس مماثلة في جميع محافظات وألوية المملكة.



وأكد الخلايلة جاهزية المسجد الأقصى المبارك لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان بعد ان شهد خلال الفترة الماضية صيانة في جميع مرافقه وتوفير وجبات الإفطار والسحور للمصلين في "الأقصى" بشكل خاص والقدس بشكل عام سواء بشكل مباشر أو من خلال تكية "خاصكي سلطان" التي تشرف عليها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للوزارة، إضافة الى نقل صلوات الجمعة والتراويح عبر بث حي مباشر من المسجد الأقصى المبارك بالتعاون مع التلفزيون الأردني، وتوعية المصلين بالإجراءات والتعليمات عن كيفية التصرف داخل المسجد اثناء الصلوات والتجمعات، وتعليق اللوحات واللافتات الارشادية التي تدل على أماكن المصليات وتساعد في تحديد الموقع.



وحول خطة صندوق الزكاة خلال الشهر الفضيل، أكد الخلايلة إطلاق دفعة كبيرة من الغارمات لتسديد الذمم وكف الطلب عنهن ضمن الأسس والشروط بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وإطلاق حملة توزيع 10 آلاف كوبون تسوق بقيمة 30 دينارا للكوبون الواحد وبمبلغ إجمالي قدره 300 الف دينار لتوزيعها على الأسر الفقيرة من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للأسر الفقيرة في مناطق مختلفة من المملكة ومن خلال الأيام الخيرية، إضافة الى إطلاق حملة توزيع 40 الف طرد تمويني من قبل لجان الزكاة في المملكة لتوزيعها على الأسر الفقيرة من التبرعات العينية التي تردهم او من حساب لجنة الزكاة خلال الشهر الفضيل.



وأشار الى تقديم عيدية نقدية قيمتها 30 دينارا لكل أسرة فقيرة واسر الايتام ممن يتقاضون مساعدة شهرية تودع لهم في البنوك إضافة لرواتبهم الشهرية، وتسليم 15مشروعا تأهيليا إنتاجيا في مناطق مختلفة بكلفة 45 ألف دينار خلال الشهر الفضيل، فضلا عن ترميم وصيانة 7 سبعة منازل لأسر فقيرة بمناطق مختلفة بكلفة إجمالية 20 ألف دينار، وإقامة حفل إفطار للأيتام المنتفعين من الصندوق بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يصادف في 15 من رمضان وتوزيع الهدايا النقدية والعينية في كافة محافظات المملكة.



وأضاف، ان الحملة الإعلامية والدعائية لصندوق الزكاة ستكون من خلال محطات الإذاعة الدينية والتلفزيون الأردني، ومواقع التواصل الاجتماعي واليافطات على الطرق الرئيسية للحث على تأدية الزكاة والصدقات، مع تخصيص خطبة الجمعة الأولى من الشهر الفضيل للحديث عن فضل الزكاة والصدقات وأثرها في التكافل الاجتماعي وجمع التبرعات والزكوات لصالح البرامج والأنشطة التي يديرها الصندوق.



وبين الخلايلة أن صلاة التراويح ستقام في جميع مساجد المملكة، مع تفعيل برامج الوعظ والإرشاد المكثفة في مختلف المساجد، وعدم السماح بإلقاء الدروس والمواعظ دون الحصول على موافقة الوزارة، وستقوم الوزارة بتزويد المساجد بالأئمة من أصحاب الكفاءة لإقامة صلاة التراويح، وتأمين المساجد الرئيسة بالمدرسين من أصحاب الاختصاص الشرعي، واستمرار فترات والدروس التي ستبث عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم والتلفزيون الأردني.



وقال، إن التغطية الإعلامية ستشمل النقل المباشر لفترة الغروب من مسجد الحسين بن طلال –رحمه الله تعالى- وبحيث لا تقل مدة هذه الفترة عن 25 دقيقة، بالإضافة إلى فقرات: حديث الغروب، والقرآن الكريم، وتغطية فترة السحور والفجر من مسجد الشهيد المؤسس/ العبدلي، ونقل فقرات: حديث السحور بشكل مباشر من مسجد الشهيد وتواشيح دينية من مسجد الشهيد، ونقل أذان الفجر الأول من مسجد الشهيد وتلاوة القرآن الكريم وأذان الفجر الثاني من مع الدعاء مسجلاً، ونقل صلاة الفجر بثاً مباشراً من المسجد نفسه مع مراعاة بدء البث قبل موعد الأذان الأول بعشرين دقيقة.