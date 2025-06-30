الإثنين 2025-06-30 01:43 م
 

الإحصاءات تختتم مشروع التوأمة الأوروبي

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الإثنين، 30-06-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت دائرة الإحصاءات العامة مشروع التوأمة الأوروبي بعنوان "تعزيز قدرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية على تجميع وتحليل وإعداد التقارير الخاصة بالبيانات الإحصائية وفقاً لأفضل الممارسات الأوروبية والدولية".

وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، إن هذا المشروع جاء في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وهما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الدولة الأردنية نحو الإصلاح والنمو المستدام، واللذين ركزا على ضرورة توافر البيانات الدقيقة والموثوقة في موعدها لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.

اضافة اعلان


واضاف، إن تحديث قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 جاء ليعكس هذا التوجه، ويُعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة كمرجعية وطنية للبيانات الرسمية من خلال تعزيز الحوكمة في جمع البيانات وضمان خصوصيتها وسريتها، وتوسيع استخدام المصادر الإحصائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي كخطوة استراتيجية فى إدارة البيانات على المستوى الوطني.

 
gnews

أحدث الأخبار

ي

فيديو الوكيل الخارجية: تفعيل منصة لإصدار تأشيرة المرور بالأراضي السعودية لمرة واحدة

ل

عربي ودولي 46 وفاة جراء الأمطار والفيضانات في باكستان

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ؤفرلبقا

المرأة والجمال وصفات طبيعية للعناية بالرقبة.. بينها قناع الخيار وزيت إكليل الجبل

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية الإحصاءات تختتم مشروع التوأمة الأوروبي

فا

تكنولوجيا 4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في iPadOS 26

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

قبثي

فيديو الوكيل بغضون 6 ساعات قد تحدث الوفاة.. ما هي مادة "الميثانول" التي تسمم بها أكثر من 10 أشخاص في الأردن؟



 
 





الأكثر مشاهدة