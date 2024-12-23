 
الإثنين 2024-12-23 04:37 م
 

الاردن يسمح لهذه الفئات بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر إلى سوريا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
الإثنين، 23-12-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   حددت وزارة الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.

اضافة اعلان


واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدم مركز حدود جابر.


وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية،


كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.


وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.

 

 


 

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4"

السرحان: الأردن يملك من القدرات ما يؤهله لتولي مناصب قيادية عالمية

أخبار محلية السرحـان يفوز برئاسـة المجموعـة الأورومتوسطيـة لمنظمـي الاتصـالات

لاجئون سوريون | أرشيفية

أخبار محلية الاردن تعلن عدد السوريين العائدين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد

ت

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة

ا

اقتصاد محلي ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%

المتدربين في مراكز التدريب المهني رفقة مدربيهم

أخبار محلية خريجوا التدريب المهني ضمن صياغة الذهب والمجوهرات يتألقون بالعمل في القطاع الخاص

ت

شؤون برلمانية لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته

م

فن ومشاهير بعد سقوط الأسد.. يارا صبري تحتفل في سوريا - فيديو



 




الأكثر مشاهدة