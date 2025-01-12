"الاقتصاد الرقمي" تناقش تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في المملكة

08:58 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/716583 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ناقشت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، خلال اجتماع النتائج الأولية للتقرير الوطني للمملكة للمرصد العالمي لريادة الأعمال. اضافة اعلان





وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، يأتي الاجتماع ضمن أعمال الفريق الوطني لتقرير الأردن للمرصد العالمي لريادة الأعمال، بحضور ممثلين عن عدة جهات حكومية، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص، وخبراء في مجال الريادة.



وركز الاجتماع على عرض النتائج الأولية للتقرير الوطني لعام 2024-2025، المنفذ في إطار مشروع "ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل في الأردن" من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، إضافة الى الاستماع للتغذية الراجعة على تلك النتائج من المشاركين والخبراء، ومناقشة التوصيات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن.



وقالت الوزارة إن التقرير الوطني خطوة أساسية ومهمة لرصد وتقييم واقع ريادة الأعمال في المملكة، ويعبر الاجتماع عن الالتزام بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن، من خلال صياغة التوصيات المستخلصة من نتائج التقرير، وما يلحقه من تنظيم مبادرات تستهدف دعم رواد الأعمال وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



وبحسب البيان، جاءت مشاركة الجامعة الألمانية الأردنية في الفريق الوطني لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال منسجمة مع خططها الاستراتيجية واستكمالا لما أنجزته في هذا المجال.



من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن مشاركة المنتدى في الفريق الوطني لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال تأتي انسجاما مع رسالته الأساسية المتمثلة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.



وأضافت أن الاجتماع سيساهم في صياغة توصيات عملية تعزز من قدرات رواد الأعمال، وتحفز الابتكار، وتحسن الوصول إلى الموارد المالية والتقنية، وخلق بيئة تنظيمية أكثر دعما لنمو الشركات الناشئة، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويدعم التنمية المستدامة.

