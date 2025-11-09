البريد الأردني والسفارة الفلبينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، خلال استقباله، اليوم الأحد، السفير الفلبيني لدى المملكة ويلفريدو سي سانتوس، سبل تعزيز التعاون المشترك على مستوى القطاع البريدي.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للشركة، بحث الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، في مجالات الخدمات البريدية والمالية والرقمية والتجارة الإلكترونية والطوابع، وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجابا على العاملين بالقطاع البريدي.