البريد الأردني والسفارة الفلبينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وبحسب بيان للشركة، بحث الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، في مجالات الخدمات البريدية والمالية والرقمية والتجارة الإلكترونية والطوابع، وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجابا على العاملين بالقطاع البريدي.
واطلع السفير الفلبيني خلال الزيارة على متحف الطوابع البريدية، وأهم الطوابع البريدية والتذكارية والمقتنيات التاريخية التي تجسد تاريخ وحضارة الأردن، وتبرز المحطات والأحداث والمناسبات التاريخية والثقافية والمعالم التراثية والسياحية منذ عهد التأسيس ولغاية اليوم.
