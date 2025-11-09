الأحد 2025-11-09 07:00 م
 

البريد الأردني والسفارة الفلبينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
 
الأحد، 09-11-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، خلال استقباله، اليوم الأحد، السفير الفلبيني لدى المملكة ويلفريدو سي سانتوس، سبل تعزيز التعاون المشترك على مستوى القطاع البريدي.

وبحسب بيان للشركة، بحث الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، في مجالات الخدمات البريدية والمالية والرقمية والتجارة الإلكترونية والطوابع، وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجابا على العاملين بالقطاع البريدي.


واطلع السفير الفلبيني خلال الزيارة على متحف الطوابع البريدية، وأهم الطوابع البريدية والتذكارية والمقتنيات التاريخية التي تجسد تاريخ وحضارة الأردن، وتبرز المحطات والأحداث والمناسبات التاريخية والثقافية والمعالم التراثية والسياحية منذ عهد التأسيس ولغاية اليوم.

 
 
ل

ل

ب

ل

