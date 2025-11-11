المجلسان التمريضي والطبي يبحثان تعزيز التعاون بالتدريب والامتحانات

الوكيل الإخباري- بحث المجلس التمريضي الأردني والمجلس الطبي الأردني، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات التدريب والامتحانات.

وجاء ذلك خلال زيارة الأمين العام للمجلس الطبي الأردني الدكتورة منار اللواما إلى المجلس التمريضي، بهدف الاطلاع على مهامه وبرامجه ومراكزه التدريبية والتعليمية وعلى رأسها مركز المحاكاة السريرية ومركز الحاسوب المخصص لعقد الامتحانات.



وأكد أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، أن الزيارة تجسد روح التعاون والتكامل بين المؤسسات الصحية التنظيمية في المملكة، بما يسهم بتطوير الكفاءات البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف إن المجلس التمريضي الأردني ينطلق في برامجه من رؤية وطنية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى الارتقاء بالمهن الصحية وتعزيز المهنية والمساءلة وجودة الممارسة.



وأشار إلى أن ما حققه المجلس من تطور نوعي في مجالات التدريب والاختصاص والامتحانات، جاء بفضل الدعم والرعاية من سمو الأميرة منى الحسين، الراعية لمسيرة التمريض والقبالة في الأردن، مؤكدا أن سموها كانت وما تزال الداعم الرئيس لتطوير التمريض الأردني برؤيتها التي أرست أسس التميز والريادة، وجعلت من المجلس مؤسسة وطنية رائدة يحتذى بها إقليميا ودوليا.



وشدد النوافلة على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلسين، باعتباره خطوة استراتيجية لتطوير منظومة المهن الصحية في الأردن، وتمكين الكوادر الوطنية من أداء دورها بكفاءة وتميز، مبينا أن التدريب المستمر والاعتماد المهني وتطوير نظم الامتحانات تشكل ركائز أساسية في استراتيجية المجلس للنهوض بمستوى الممارسة الصحية، وبناء نظام صحي متطور ومستدام .



كما اطلعت الدكتورة اللواما على مركز المحاكاة السريرية ومركز الحاسوب، واستمعت إلى عرض حول البرامج التدريبية وآليات تنفيذ الامتحانات المهنية باستخدام أنظمة إلكترونية متقدمة تضمن النزاهة والدقة في التقييم، وتسهم بتطوير المهارات السريرية والتقنية للعاملين في القطاع الصحي.



وأشادت بالمستوى المتميز الذي وصل إليه المجلس التمريضي في مجالات التدريب والتعليم القائم على المحاكاة وإدارة الامتحانات المهنية، مثمنة جهوده في تأهيل الكوادر التمريضية وتعزيز قدراتها العلمية والعملية.