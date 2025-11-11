بنك الملابس الخيري يطلق فعاليات الصالة المتنقلة في الرمثا غدا

الوكيل الإخباري- يستعد بنك الملابس الخيري لإطلاق فعاليات الصالة المتنقلة في لواء الرمثا، والتي ستقام في نادي اتحاد الرمثا يومي غد الأربعاء والخميس، ضمن برنامج "ديرتنا" الذي ينفذه البنك في مختلف محافظات المملكة للوصول إلى الأسر المحتاجة.

وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تخدم الصالة نحو 300 أسرة من الأسر المستفيدة التي تم ترشيحها من قبل جمعية منارات المدينة، حيث ستتضمن الفعالية توزيع الملابس والأحذية مجانا ضمن أجواء تفاعلية تتيح للمستفيدين اختيار ما يناسبهم.



وتقام الفعالية بالتعاون مع متطوعي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الذين يشاركون في التنظيم والتجهيز الميداني، في إطار تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي.