بنك الملابس الخيري يطلق فعاليات الصالة المتنقلة في الرمثا غدا

وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تخدم الصالة نحو 300 أسرة من الأسر المستفيدة التي تم ترشيحها من قبل جمعية منارات المدينة، حيث ستتضمن الفعالية توزيع الملابس والأحذية مجانا ضمن أجواء تفاعلية تتيح للمستفيدين اختيار ما يناسبهم.
وتقام الفعالية بالتعاون مع متطوعي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الذين يشاركون في التنظيم والتجهيز الميداني، في إطار تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي.
ويواصل بنك الملابس من خلال برامجه المتنقلة رسالته في إيصال الدعم للأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، وترسيخ قيم التكافل والعطاء بين جميع فئات المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي مدير وأعضاء إدارة الأونروا في الأردن
-
السفير الأردني حمزة العمري يقدم أوراق اعتماده لرئيس طاجيكستان
-
المعايطة يكرّم فريق الأمن العام المتوّج ببطولة العالم لخماسيات الشرطة لكرة القدم
-
المجلسان التمريضي والطبي يبحثان تعزيز التعاون بالتدريب والامتحانات
-
بلدية اربد توسع أعمال إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار
-
وزير العمل: تشغيل الأردنيين أولوية في الشركات العاملة في موقع العطارات
-
الأردن يشارك بالمؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوطن العربي
-
بلدية إربد تعدّل حركة السير في جزء من شارع الرشيد إلى اتجاه واحد