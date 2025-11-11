الثلاثاء 2025-11-11 03:43 م
 

بنك الملابس الخيري يطلق فعاليات الصالة المتنقلة في الرمثا غدا

جانب من الصالة
 
الوكيل الإخباري- يستعد بنك الملابس الخيري لإطلاق فعاليات الصالة المتنقلة في لواء الرمثا، والتي ستقام في نادي اتحاد الرمثا يومي غد الأربعاء والخميس، ضمن برنامج "ديرتنا" الذي ينفذه البنك في مختلف محافظات المملكة للوصول إلى الأسر المحتاجة.

وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تخدم الصالة نحو 300 أسرة من الأسر المستفيدة التي تم ترشيحها من قبل جمعية منارات المدينة، حيث ستتضمن الفعالية توزيع الملابس والأحذية مجانا ضمن أجواء تفاعلية تتيح للمستفيدين اختيار ما يناسبهم.


وتقام الفعالية بالتعاون مع متطوعي جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الذين يشاركون في التنظيم والتجهيز الميداني، في إطار تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي.


ويواصل بنك الملابس من خلال برامجه المتنقلة رسالته في إيصال الدعم للأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، وترسيخ قيم التكافل والعطاء بين جميع فئات المجتمع.

 
 
