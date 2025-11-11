المعايطة يكرّم فريق الأمن العام المتوّج ببطولة العالم لخماسيات الشرطة لكرة القدم

الوكيل الإخباري- كرّم مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، فريق الأمن العام لخماسيات كرة القدم، تقديراً للإنجاز المشرّف الذي حققه بحصده لقب بطولة الشرطة الدولية لخماسيات كرة القدم (WISPA).

وأعرب اللواء المعايطة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجلّ مديرية الأمن العام الحافل بالتميّز في مختلف الميادين، مؤكداً أنّ هذا التفوق يجسّد روح الانضباط والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو الأمن العام، ويعكس ما تحظى به الرياضة الشرطية من رعاية ودعم متواصل.