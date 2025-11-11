المعايطة يكرّم فريق الأمن العام المتوّج ببطولة العالم لخماسيات الشرطة لكرة القدم

وأعرب اللواء المعايطة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجلّ مديرية الأمن العام الحافل بالتميّز في مختلف الميادين، مؤكداً أنّ هذا التفوق يجسّد روح الانضباط والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو الأمن العام، ويعكس ما تحظى به الرياضة الشرطية من رعاية ودعم متواصل.
وأكد اللواء المعايطة أنّ مديرية الأمن العام تُعدّ نموذجاً وطنياً في دعم الرياضيين الأردنيين، من خلال تهيئة البيئة المثالية للتدريب، وتوفير الإمكانات اللوجستية والفنية، بهدف تمكين الفرق واللاعبين من تحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والدولي واعتلاء منصات التتويج.
