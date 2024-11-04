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البريد الأردني يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي

البريد الأردني
البريد الأردني
الإثنين، 04-11-2024 07:23 م

الوكيل الإخباري-   شاركت شركة البريد الأردني، بوفد ترأسه رئيس مجلس إدارتها سامي الداوود، باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي المنعقدة حاليا في العاصمة السويسرية "بيرن".

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وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، جاءت المشاركة لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص قطاع البريد، ودوره في خدمة المجتمعات، ولمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في هذا المجال، والتحضير لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المقرر انعقادها العام المقبل في دبي.

 
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