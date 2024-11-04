البريد الأردني يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي

وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، جاءت المشاركة لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص قطاع البريد، ودوره في خدمة المجتمعات، ولمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في هذا المجال، والتحضير لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المقرر انعقادها العام المقبل في دبي.
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