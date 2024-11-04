البريد الأردني يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي

الوكيل الإخباري- شاركت شركة البريد الأردني، بوفد ترأسه رئيس مجلس إدارتها سامي الداوود، باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي المنعقدة حاليا في العاصمة السويسرية "بيرن".

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