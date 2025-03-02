البريد الأردني يفعل نوافذ بريدية جديدة

وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الأحد، جرى تفعيل نوافذ في بلديات الفحيص وماحص ومادبا، ومكاتب صندوق المعونة الوطنية في مادبا وذيبان، كما تم تفعيل نافذتين بريديتين في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأشار البريد إلى أن عدد النوافذ التي تم تفعيلها 117 حيث تقدم جميع الخدمات البريدية والمالية والدفع الإلكتروني، إضافة إلى تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين، ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الحياة اليومية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتقديم خدمات بريدية متميزة تتماشى مع التطورات الرقمية، وتواكب تطلعات المواطنين وعدم السماح باستغلال المواطنين من مكاتب دفع إلكتروني غير مرخصة.
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