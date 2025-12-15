رأسية الرشدان تكتب المجد وتقود النشامى إلى نهائي كأس العرب 2025

10:23 م

الوكيل الإخباري- تأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، بعد فوزه الثمين على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ستاد البيت في قطر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.





وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب نزار الرشدان، الذي قاد النشامى إلى النهائي برأسية متقنة، مستثمرًا إحدى الكرات العرضية، ليضع الكرة في شباك المنتخب السعودي، وسط فرحة جماهيرية أردنية كبيرة في المدرجات.



وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الوطني موعدًا مع المنتخب المغربي في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، المقررة يوم 18 كانون الأول 2025، مواصلًا مشواره المميز في البطولة، في إنجاز جديد يعكس تطور كرة القدم الأردنية والطموح الكبير للنشامى في المنافسة على اللقب العربي.

