الإثنين 2025-08-25 03:14 م
 

التربية: استحداث 55 غرفة صفية للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 25-08-2025 02:28 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التربية والتعليم، إنها تولي عناية خاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة وتسعى لدمجهم في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.اضافة اعلان


وأكد مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الاعاقة في الوزارة، محمد الرحامنة، أن الوزارة عملت على استحداث (55) صفا للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة في مدارس وزارة التربية والتعليم، إضافة لاستحداث (13) مدرسة للطلبة الصم ومدرسة للمكفوفين.

وبين الرحامنة أن الوزارة عملت على تسهيل إجراءات تسجيل الطلبة ذوي الإعاقة في الصف الأول الأساسي، وقبولهم للعام الدراسي 2026/2025 في المدارس الحكومية والخاصة، وضمن أسس قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم.

وأشار إلى الانتهاء من تزويد المدارس بمعلمين مساندين / تربية خاصة، حيث بلغ عددهم (1500) معلم ومعلمة، وتقديم دعم التعليم لـ (2000) طالب وطالبة من الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس الخاصة بمبلغ (700,000) دينار، وتقديم دعم التعليم لـ (1800) طالب وطالبة من الطلبة الملتحقين في مراكز وجمعيات التربية الخاصة بمبلغ (735000) دينار.

وأضاف أن الوزارة عملت على تزويد المديريات بفريق متعدد التخصصات: ( علاج طبيعي، علاج وظيفي، نطق ولغة، تأهيل بصري، تأهيل سمعي ) لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم، إضافة لتزويدها بأدوات التأهيل للفريق متعدد التخصصات.

ولفت الرحامنة أن الوزارة وزّعت المعينات السمعية والبصرية والحركية على الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس الحكومية، إضافة لتزويدهم ببدل مواصلات شهرية، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين (2500) طالبا وطالبة بمبلغ (3) دنانير عن كل يوم دوام مدرسي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية

شؤون برلمانية رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية

fry

أخبار الشركات اختتام بطولة كابيتال بنك للجولف في عمّان

لىلىلى

طب وصحة دراسة: فقدان أوميغا 3 لدى النساء قد يفسر ارتفاع إصابتهن بالزهايمر

اىفل

طب وصحة نظام غذائي صحي يضاعف تركيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي

حججححج

طب وصحة تناول اللوز يوميا قد يقلل من تلف الخلايا ويطيل العمر الصحي

بل

أخبار الشركات "زين" تتوسّع إقليمياً في برنامجها ZGI لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق المنطقة

تعبيرية

أخبار محلية التربية: استحداث 55 غرفة صفية للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر للعام 2025 - رابط



 
 





الأكثر مشاهدة