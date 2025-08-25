التربية: استحداث 55 غرفة صفية للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة

وأكد مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الاعاقة في الوزارة، محمد الرحامنة، أن الوزارة عملت على استحداث (55) صفا للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة والشديدة في مدارس وزارة التربية والتعليم، إضافة لاستحداث (13) مدرسة للطلبة الصم ومدرسة للمكفوفين.
وبين الرحامنة أن الوزارة عملت على تسهيل إجراءات تسجيل الطلبة ذوي الإعاقة في الصف الأول الأساسي، وقبولهم للعام الدراسي 2026/2025 في المدارس الحكومية والخاصة، وضمن أسس قبول الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين وانتقالهم.
وأشار إلى الانتهاء من تزويد المدارس بمعلمين مساندين / تربية خاصة، حيث بلغ عددهم (1500) معلم ومعلمة، وتقديم دعم التعليم لـ (2000) طالب وطالبة من الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس الخاصة بمبلغ (700,000) دينار، وتقديم دعم التعليم لـ (1800) طالب وطالبة من الطلبة الملتحقين في مراكز وجمعيات التربية الخاصة بمبلغ (735000) دينار.
وأضاف أن الوزارة عملت على تزويد المديريات بفريق متعدد التخصصات: ( علاج طبيعي، علاج وظيفي، نطق ولغة، تأهيل بصري، تأهيل سمعي ) لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم، إضافة لتزويدها بأدوات التأهيل للفريق متعدد التخصصات.
ولفت الرحامنة أن الوزارة وزّعت المعينات السمعية والبصرية والحركية على الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس الحكومية، إضافة لتزويدهم ببدل مواصلات شهرية، حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين (2500) طالبا وطالبة بمبلغ (3) دنانير عن كل يوم دوام مدرسي.
