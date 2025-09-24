الأربعاء 2025-09-24 09:38 ص
 

التربية تنعى طالبة بالصف الرابع

أرجوانا المومني
البقاء لله
 
الأربعاء، 24-09-2025 08:38 ص

الوكيل الإخباري-   ينعى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور / عزمي محافظة وعطوفة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور / نواف العجارمة ، وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيدة / سحر الشخاترة و عطوفة مدير التربية والتَّعليم للواء عين الباشا الدكتورة / أرجوانا المومني و الأسرةُ التَّربويَّة .         

اضافة اعلان


 الطالبة / رحمه عايد خليل الظلام  ، من طالبات الصف الرابع الأساسي في مدرسة الرمان الثانوية المختلطة.


أسكن الله روحَ الفقيدة الجنَّة، وألْهَمَ ذويـها الصَّبْر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

تكنولوجيا استعد لعصر الذكاء الاصطناعي.. أهم 8 تغييرات في عام 2026

5874

منوعات شابة هندية تتعرض لعملية احتيال باهظة عبر إعلان وظيفة مزيفة

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية العمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة تنهي الحرب

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 24-9-2025

أرجوانا المومني

أخبار محلية التربية تنعى طالبة بالصف الرابع

نقود أردنية

اقتصاد محلي تراجع المنح الخارجية بنسبة 62.8% خلال الشهور الـ 7 الأولى من 2025

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة

الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف

شؤون برلمانية الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف



 
 





الأكثر مشاهدة