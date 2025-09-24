التربية تنعى طالبة بالصف الرابع

الطالبة / رحمه عايد خليل الظلام ، من طالبات الصف الرابع الأساسي في مدرسة الرمان الثانوية المختلطة.
أسكن الله روحَ الفقيدة الجنَّة، وألْهَمَ ذويـها الصَّبْر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .
