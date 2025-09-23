الأمن العام: ترفيع الدويري والشرايدة إلى رتبة لواء وإحالتهما إلى التقاعد

02:25 م

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من العميد فراس الدويري والعميد عاهد الشرايدة إلى رتبة لواء.





كما وقرّر مجلس الوزراء إحالتهما إلى التقاعد.