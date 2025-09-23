الثلاثاء 2025-09-23 03:36 م
 

الأمن العام: ترفيع الدويري والشرايدة إلى رتبة لواء وإحالتهما إلى التقاعد

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 23-09-2025 02:25 م
الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من العميد فراس الدويري والعميد عاهد الشرايدة إلى رتبة لواء.اضافة اعلان


كما وقرّر مجلس الوزراء إحالتهما إلى التقاعد.
 
 
