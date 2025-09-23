الأمن العام: ترفيع الدويري والشرايدة إلى رتبة لواء وإحالتهما إلى التقاعد

كما وقرّر مجلس الوزراء إحالتهما إلى التقاعد.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة
-
إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر
-
مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"
-
العيسوي: الأردن سيبقى بفضل قيادته الهاشمية وشعبه واحة عز وأمان
-
وزيرة التنمية تلتقي مدير عام مركز الفينيق للدراسات وأعضاء من تحالف همم
-
مركز الحسين للسرطان: بيانات المرضى محفوظة والإجراءات العلاجية مستمرة كالمعتاد
-
التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد
-
وزير العمل يرعى توقيع اتفاقيتين لشركة كهرباء اربد مع "التدريب المهني" والبلدية