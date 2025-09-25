بمشاركة 400 دار نشر… انطلاق معرض عمّان الدولي للكتاب

09:16 ص

الوكيل الإخباري- تنطلق، الخميس، في عمّان فعاليات الدورة الـ24 من معرض عمّان الدولي للكتاب في المركز الأردني للمعارض بمكّة مول، بمشاركة قرابة 400 دار نشر عربية وأجنبية، وتحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، ويستمر حتى 4 تشرين الأول المقبل. اضافة اعلان





رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمّان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، قال إن البرنامج الثقافي للمعرض يشتمل على ندوات وأمسيات شعرية وقراءات قصصية وورش عمل، بمشاركة ما يزيد على 130 مبدعًا من الأردن، وعدد من الدول العربية من بينها سلطنة عُمان (ضيف شرف المعرض لهذا العام)، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، وتونس، والجزائر، والإمارات، علاوة على برنامج خاص بالطفل تشرف عليه مؤسسة عبد الحميد شومان، بهدف غرس حب القراءة.



وأكد أبو فارس أن معرض عمّان الدولي للكتاب أصبح منصة فكرية تجمع كل الأطياف التي ترى أن الثقافة فعل مجتمعي شامل، وهو منصة لتبادل الخبرات والأفكار، وتعميق الحوار الثقافي، ويتجلى ذلك واضحًا من خلال البرنامج الثقافي الذي أنجزته اللجنة الثقافية.



ولفت النظر إلى أن البرنامج الثقافي لهذا العام هو نتاج جهد مشترك مع مؤسساتنا الثقافية الأهلية والرسمية، ومنها: وزارة الثقافة، ومؤسسة عبد الحميد شومان، وأمانة عمّان الكبرى، ورابطة الكُتّاب الأردنيين، واتحاد الكُتّاب والأدباء الأردنيين، ومختبر السرديات الأردني، وجمعية تواصل، والجمعية الفلسفية الأردنية، وجمعية النقاد الأردنيين.



وبشأن محاور البرنامج، أوضح أبو فارس أن هناك قضايا سياسية ستُطرح من خلال البرنامج الثقافي، موضحًا أنه سيكون هناك محور حول "الأردن والمستقبل" الذي يركّز على رؤية الأردن المستقبلية، وكيف يمكن للثقافة أن تكون محرّكًا أساسيًا للتنمية والتقدّم.



وأشار رئيس اللجنة الثقافية، الناشر والكاتب جعفر العقيلي، إلى أن البرنامج الثقافي الذي أعدّته اللجنة بعناية سيكون بصمة مميزة في المشهد الثقافي الأردني والعربي، مبينًا أنه يحمل رسالة وفكرة وحوارًا، وصُمّم ليغطي مساحات واسعة من الفكر والأدب والإبداع، وليكون منبرًا لكل الأجيال والاهتمامات.