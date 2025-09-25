الخميس 2025-09-25 08:34 ص
 

الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مدينة غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 25-09-2025 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في منطقة النفق شمالي مدينة غزة. اضافة اعلان
 
 
gnews

