الثلاثاء 2025-09-23 10:18 م
 

وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية

وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية
وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 09:20 م
الوكيل الإخباري-  توفيت الطفلة رحمة عايد من منطقة عين الباشا، بعد أن تعرضت أمس الإثنين للدغة عقرب يعتبر من أشد السموم خطورة في الأردن.اضافة اعلان


وتم إسعاف الطفلة فور تعرضها للدغة العقرب إلى مستشفى الأمير حسين في منطقة البقعة، حيث تابع حالتها فريق طبي مكون من طبيب الأطفال وأخصائيي الجراحة والتخدير، وتم وضعها في العناية المركزة ومَنحها المصل المضاد للسم.

وأشار مدير المستشفى، الدكتور ليث العبادي، إلى أن الطفلة توفيت اليوم، لتخيم حالة من الحزن والأسى على أسرتها ومجتمع المنطقة.

وتُعد حالات لدغات العقارب في الأردن من الحالات الطارئة التي تتطلب التدخل الطبي الفوري، ما يحث على توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية في المناطق المعرضة.

وتؤكد وزارة الصحة بأن جميع أمصال السموم متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة ، للتعامل مع حالات اللدغ في جميع محافظات المملكة .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية نقابة المهندسين: خطاب الملك وثيقة شرف وصرخة ضمير عالمي

الملك يجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات نيويورك

أخبار محلية الملك يجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات نيويورك

ت

أخبار محلية نقابة الصحفيين تكرم أبناء أعضائها الناجحين بـ "التوجيهي"

عطية: لجنة الحوار في حزب إرادة تنطلق لتعزيز التنسيق البرلماني

شؤون برلمانية عطية: لجنة الحوار في حزب إرادة تنطلق لتعزيز التنسيق البرلماني

الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب

شؤون برلمانية الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب

وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية

خاص بالوكيل وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية

غوتيريش: حل الدولتين آخذ في "التلاشي الخطير" بفعل استمرار الاستيطان والضم

عربي ودولي غوتيريش: حل الدولتين آخذ في "التلاشي الخطير" بفعل استمرار الاستيطان والضم

ل

عربي ودولي أمير قطر: القصف الإسرائيلي اعتداء على دولة صانعة سلام



 
 





الأكثر مشاهدة