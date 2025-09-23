وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية

وتم إسعاف الطفلة فور تعرضها للدغة العقرب إلى مستشفى الأمير حسين في منطقة البقعة، حيث تابع حالتها فريق طبي مكون من طبيب الأطفال وأخصائيي الجراحة والتخدير، وتم وضعها في العناية المركزة ومَنحها المصل المضاد للسم.
وأشار مدير المستشفى، الدكتور ليث العبادي، إلى أن الطفلة توفيت اليوم، لتخيم حالة من الحزن والأسى على أسرتها ومجتمع المنطقة.
وتُعد حالات لدغات العقارب في الأردن من الحالات الطارئة التي تتطلب التدخل الطبي الفوري، ما يحث على توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية في المناطق المعرضة.
وتؤكد وزارة الصحة بأن جميع أمصال السموم متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة ، للتعامل مع حالات اللدغ في جميع محافظات المملكة .
