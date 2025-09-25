الخميس 2025-09-25 08:33 ص
 

فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة

فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة
تعبيرية
 
الخميس، 25-09-2025 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت تشهد معظم مناطق محافظة إربد شمالي المملكة صباح اليوم الخميس هطولًا للأمطار.

اضافة اعلان


وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية تساقط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. وقد تكون الأمطار مصحوبة بالرعد في بعض المناطق الشمالية والشرقية.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، مع هبات قوية أحيانًا.

وأفادت الأرصاد بأن درجات الحرارة تنخفض اليوم بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

 

 

 


Image1_920252581336361648843.jpg
Image2_920252581336361648843.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الباص سريع التردد

أخبار محلية طرح عطاءين لتشغيل "الباص السريع" ونظام تحصيل الأجرة بين عمّان والزرقاء

فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة

أخبار محلية فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة

غزة

فلسطين الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مدينة غزة

سبائك ذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

الممثل يزن النوباني

أخبار محلية يزن النوباني يعتذر عن التعاقد مع التلفزيون الأردني

فلسطينيون يسيرون أمام مركز للأونروا في مدينة غزة

فلسطين الأردن وإسبانيا والبرازيل يترأسون اجتماعا وزاريا خاصا لدعم الأونروا الخميس

https://www.hala.jo/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9/

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين 11 شهيدا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة