فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة

الوكيل الإخباري- بدأت تشهد معظم مناطق محافظة إربد شمالي المملكة صباح اليوم الخميس هطولًا للأمطار.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية تساقط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. وقد تكون الأمطار مصحوبة بالرعد في بعض المناطق الشمالية والشرقية.



كما تنشط الرياح الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، مع هبات قوية أحيانًا.



وأفادت الأرصاد بأن درجات الحرارة تنخفض اليوم بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

#سوشال_الوكيل #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/awvSRJBbJm مواطنون: أمطار الخير تزين شوارع اربد #الأردن September 25, 2025

#الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/q1B1f0jmzy شاهد: بدء تساقط أمطار الخير في شمال المملكة #سوشال_الوكيل September 25, 2025

#الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/2QijFnVrnr "أول شتوة في أيلول... غيث وخير من رب العالمين ️❤" اربد صباح الخميس #سوشال_الوكيل September 25, 2025