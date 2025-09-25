فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية تساقط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى، تمتد أحيانًا إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. وقد تكون الأمطار مصحوبة بالرعد في بعض المناطق الشمالية والشرقية.
كما تنشط الرياح الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، مع هبات قوية أحيانًا.
وأفادت الأرصاد بأن درجات الحرارة تنخفض اليوم بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.
