زين الأردن الراعي الذهبي لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025

وجاءت رعاية المهرجان من جانب شركة زين الأردن في إطار مساهماتها بترسيخ موقع ومكانة المملكة على خارطة التكنولوجبا المالية العالمية، وحِرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيّما قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى توفير حلول متطورة تعزز الشمول المالي عبر خدمات دفع إلكترونية آمنة ومتطورة تعمل على تسهيل أعمال الأفراد والشركات وتواكب التطورات العالمية، إذ رسخت شركة زين مكانتها كلاعب محوري في تمكين البنية التحتية الرقمية في المملكة من خلال استثماراتها في شبكات الاتصالات الحديثة، ومركزها الإقليمي للبيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم بتعزيز جاهزية الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، كما تعكس هذه الرعاية التزام شركة زين بدعم القطاع التكنولوجي والابتكار في المملكة، والإسهام في تطوير الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني أحدث الحلول التقنية، بما يعزز تنافسية السوق المحلي ويحقق إنجازات وطنية رائدة على هذا الصعيد.
وشاركت زين في المؤتمر من خلال جناح لذراعها المالي (زين كاش) تضمن باقة متنوعة من تقنيات وخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية المُبتكرة التي توفرها (زين كاش) لزبائنها كافة من الأفراد والمؤسسات، لتواصل دورها في تعزيز الشمول المالي للأفراد والمؤسسات ونشر ثقافة الخدمات المالية الإلكترونية عبر توفير باقة متميزة من الحلول المالية الرقمية ضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية وبكل سهولة وسرعة.
كما تضمنت مُشاركة شركة زين في المؤتمر جناحاً خاصاً لمظلتها للأعمال (زين أعمال) عرضت من خلاله باقة متنوعة من حلول الأعمال والخدمات المبنية على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، التي توفرها لكافة قطاعات الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى إتاحة تجربة الواقع الافتراضي (VR) للتعرّف على مرافق مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker) وما يقدمه من خدمات، من خلال تجربة فريدة تحاكي الواقع وتمنح المستخدم فرصة التجول في مرافق المركز كما لو أنه يتواجد داخله فعلياً.
وشهِد المهرجان مشاركة واسعة من قادة البنوك المركزية، وهيئات الأوراق المالية، وممثلين عن القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب نخبة من ورواد الأعمال والمستثمرين وخبراء اقليميين ودوليين، كما ناقش أحدث التوجهات العالمية، وتبادل التجارب والخبرات لتعزيز الابتكار ودعم مسيرة التحول الرقمي، ويتيح المهرجان، الذي يستمر على مدار يومين، منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة ملفات حيوية تشمل مستقبل المدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، إلى جانب قضايا الأمن السيبراني وحماية المستهلك. كما شهد المهرجان تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة، من أبرزها ورشة الأصول الافتراضية التي نظمها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي، بمشاركة واسعة من الجهات التنظيمية والرقابية، وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية والمصرفية.
