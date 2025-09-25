11 شهيدا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

06:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747389 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن استشهاد 11 فلسطينيًا فجر الخميس في غارة إسرائيلية طالت منزلًا يؤوي نازحين في وسط القطاع. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إنّ 11 فلسطينيًا استشهدوا، وهناك عدد من المفقودين والجرحى إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو دحروج كان يؤوي نازحين شمال الزوايدة" في وسط القطاع.



وأوضح أنّ من ضمن الشهداء أطفالًا عدّة.



ووسّع الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي هجومه البري على مدينة غزة المدمّرة، كما سائر أنحاء القطاع، من جراء الحرب المتواصلة منذ تشرين الأول 2023.



وتسبّب الهجوم الإسرائيلي على كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظًا بالسكان بحركة نزوح واسعة من المدينة، وسط إدانات دولية.