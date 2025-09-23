خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الثلاثاء، عند 76.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 74.0 دينارا لجهة الشراء.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 87.4 و 67.7 و 51.6 دينارا على التوالي.

