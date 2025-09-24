الأربعاء 2025-09-24 05:00 م
 

كابيتال بنك يطلق منتج التأمين الاستثماري الجديد Sanctuary لعملائه

كابيتال بنك
 
الأربعاء، 24-09-2025 03:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلن كابيتال بنك عن إطلاق منتجه التأميني الجديد "Sanctuary"وذلك بالشراكة مع الشركة الامريكية للتأمين على الحياة- متلايف، والذي يشكل نقلة نوعية في خدمات التأمين المصرفي التي يقدمها البنك، ويأتي ذلك انسجاماً مع خطته لتعزيز الحلول المالية والتأمينية المبتكرة والشاملة.اضافة اعلان


من الجدير ذكره أن المنتج الجديد يجمع بين التأمين والاستثمار ضمن صيغة واحدة مرنة، تُمكّن العملاء من تحقيق أهدافهم المالية إلى جانب الحصول على حماية تأمينية طويلة الأمد.

ويتيح منتج Sanctuary لعملاء البنك الحصول على تغطية تأمينية على الحياة مرتبطة بحساب استثماري، حيث يحصل المستفيدون في حال الوفاة على مجموع قيمة الاستثمار ومبلغ التأمين المتفق عليه، ما يجعل هذا المنتج خياراً مثالياً للراغبين في تأمين مستقبل أسرهم ضمن إطار مالي مدروس ومستدام. ويقدم المنتج تغطية تأمينية مرنة تبدأ من 70 ألف دولار وتصل إلى 10 ملايين دولار، اعتماداً على عمر العميل والتغطية المختارة، مع إمكانية الاستمرار في التغطية التأمينية حتى بلوغ سن 95 عاماً، الأمر الذي يمنح العملاء شعوراً بالأمان واطمئناناً تجاه مستقبل أحبائهم.

ويشمل المنتج أيضاً، خيار التأمين المشترك للحسابات المشتركة، حيث يتم صرف منفعة الوفاة عند حدوثها لأي من الطرفين المؤمن عليهما، شريطة أن تقع الوفاة قبل تاريخ الاستحقاق أو قبل الذكرى السنوية لعقد التأمين التي تلي بلوغ سن الخامسة والتسعين. كما يتميز المنتج بإعفاء كامل من رسوم التصفية بعد مرور خمس سنوات على سريان البوليصة. بالإضافة إلى منح العميل هدية تصل قيمتها إلى500 دولار مرتين خلال عمر البوليصة في المناسبات السعيدة للعميل كالزواج أو شراء بيت أو إنجاب طفل.

يمثل إطلاق Sanctuary خطوة جديدة في التزام كابيتال بنك بتقديم منتجات مالية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، وتعزز من موقع البنك كأحد أبرز البنوك المبتكرة في القطاع المصرفي الأردني.

للمزيد من التفاصيل حول الحملة وشروطها، يرجى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبنك 96265100220+ أو زيارة الرابط التالي: https://www.capitalbank.jo/ar/personal/insurance/sanctuary-program--life-insurance .
 
 
